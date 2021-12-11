UEFA maçı iptal etti

Avrupa Futbol Federasyonları Derneği (UEFA), corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı hakkında kararını açıkladı.

UEFA, Konferans Ligi’nde corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham – Rennes maçı için kararını verdi.

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur’da Antonio Conte, 8 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı duyurdu. Futbolculara ek olarak teknik ekipte de 5 kişi virüs nedeniyle izolasyona alındı.

Vakaların artması nedeniyle 9 Aralık Perşembe günü Konferans Ligi’nde oynanması gereken Tottenham Hotspur – Rennes karşılaşması iptal edilmişti. Ancak UEFA maçı oynatmamaya karar verdi.

sky Sports’un haberine göre UEFA yaptığı açıklama ile Tottenham ve Rennes arasındaki maçı iptal etti. İlerleyen günlerde bu maç içi yapılacak panel sonrası alınan karar alınacak.

Habere göre UEFA’nın maçı iptal etmesinin nedeni yoğun fikstürde uygun tarih bulunamaması.

Tottenham ve Rennes, Konferans Ligi’nde G Grubu’nda yer alıyor. Fransız temsilcisi 1 maçı eksik olmasına rağmen 11 puanla liderliği garantiledi. İkinci sırada ise maçlarını tamamlayan 10 puanlı Vitesse yer alıyor. Son maçı eksik Tottenham 7 puanla 3. sırada bulunuyor. İngiliz ekibinin yoluna Avrupa’da devam edebilmesi için Rennes maçını kazanması gerekiyordu.