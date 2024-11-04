“UEFA’nın Türkiye’ye Uyguladığı Tarafsız Sahalar”

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI TARAFISIZ SAHALARA ALINDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail’in Maccabi Tel-Aviv takımı ile 28 Kasım’da İstanbul’da yapacağı karşılaşmanın tarafsız sahada oynanacağı bilgisi geldi. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri tamamlayarak bu kararı duyurdu. Siyah beyazlı kulüp, TFF’den gelecek resmi yazıyı bekliyor ve bu yazının ardından bir açıklama yapacak. Maçın hangi ülkede ve hangi statta gerçekleşeceği ise yakın bir gelecekte açıklanacak.

BASKETBOLDAKİ GEÇMİŞİMİZ

Beşiktaş Basketbol Takımı da güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile olan maçını İstanbul’da değil Sırbistan’da tarafsız sahada oynamıştı.

KARARA TEPKİLER GELİYOR

UEFA’nın aldığı bu karar birçok tepkiye yol açtı. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, “Öyle saçmalık olmaz. Deplasmanlı maç değil bu. Bu konu sadece Beşiktaş’ın meselesi değil. Bütün kulüpler UEFA’ya baskı yapmalı. Boykotsa boykot.” diyerek tepkisini dile getirdi.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle ortak karar alıp hareket edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı.