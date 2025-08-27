Uefa Play-Off Maçında Sakatlık Yaşandı

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇINDA SAKATLIK ŞOKU

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica ile karşılaştı. Portekiz’de gerçekleşen zorlu mücadelede Fenerbahçe, istenmeyen bir sakatlık problemi ile karşılaştı.

SAMEDO’DA TALİHSİZ SAKATLIK

Fenerbahçe, maçın 10. dakikasında köşe atışı sırasında Nelson Semedo’nun rakibinden aldığı darbe sonucunda sakatlık yaşadı ve oyuncu, oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin sakatlanan Semedo’nun yerine, 17. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.