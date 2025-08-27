Haberler

Uefa Play-Off Maçında Sakatlık Yaşandı

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇINDA SAKATLIK ŞOKU

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica ile karşılaştı. Portekiz’de gerçekleşen zorlu mücadelede Fenerbahçe, istenmeyen bir sakatlık problemi ile karşılaştı.

SAMEDO’DA TALİHSİZ SAKATLIK

Fenerbahçe, maçın 10. dakikasında köşe atışı sırasında Nelson Semedo’nun rakibinden aldığı darbe sonucunda sakatlık yaşadı ve oyuncu, oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin sakatlanan Semedo’nun yerine, 17. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

