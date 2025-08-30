UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonuna ait lig aşaması fikstürü netlik kazandı. Galatasaray, sezonun ilk hafta maçında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Devler Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray, ilk maçını 18 Eylül tarihinde Almanya’nın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a karşı oynayacak.

İLK HAFTANIN MAÇLARI

16 Eylül Salı günü oynanacak olan ilk hafta maçları şu şekilde sıralanıyor:

– Athletic Bilbao – Arsenal

– PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise

– Juventus – Borussia Dortmund

– Real Madrid – Olympique Marsilya

– Benfica – Karabağ

– Tottenham – Villarreal

17 Eylül Çarşamba günü devam edecek olan karşılaşmalar ise:

– Olimpiakos – Pafos

– Slavia Prag – Bodo/Glimt

– Ajax – Inter

– Bayern Münih – Chelsea

– Liverpool – Atletico Madrid

– Paris Saint-Germain – Atalanta

18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan maçlar arasında Galatasaray’ın da yer aldığı karşılaşmalar bulunuyor:

– Club Brugge – Monaco

– Kopenhag – Bayer Leverkusen

– Eintracht Frankfurt – Galatasaray

– Manchester City – Napoli

– Newcastle United – Barcelona

– Sporting Lizbon – Kairat Almatı

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI

30 Eylül Salı günü başlayacak olan ikinci haftada oynanacak maçlar şöyle:

– Atalanta – Club Brugge

– Kairat Almatı – Real Madrid

– Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt

– Chelsea – Benfica

– Inter – Slavia Prag

– Bodo/Glimt – Tottenham

– Galatasaray – Liverpool

– Olimpik Marsilya – Ajax

– Pafos – Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba günü ise şu karşılaşmalar gerçekleştirilecek:

– Karabağ – Kopenhag

– Union Saint-Gilloise – Newcastle United

– Arsenal – Olympiakos

– Monaco – Manchester City

– Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven

– Borussia Dortmund – Athletic Bilbao

– Barcelona – Paris Saint-Germain

– Napoli – Sporting Lizbon

– Villarreal – Juventus

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Üçüncü haftanın karşılaşmaları 21 Ekim Salı günü başlayacak, burada Barcelona, Olympiakos ile karşılaşacak. Ayrıca Galatasaray, Bodo/Glimt ile mücadele edecek. Dört hafta boyunca 4 Kasım Salı ve 5 Ekim Çarşamba tarihlerinde de maçlar yapılacak ve her hafta UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alan heyecan dolu karşılaşmalar devam edecek. Bu yoğun fikstür, takımlar arasında kıyasıya bir rekabet ortamı yaratacak.

Sezon boyunca oynanacak olan maçlar, taraftarlar için unutulmaz anlar yaşatacak ve her takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura adını yazdırmak için mücadele edecek.