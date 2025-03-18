UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul’da Sergileniyor

EUROPA FUTBOLUNUN İKONİK KUPASI İSTANBUL’DA

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin simgesi olan ikonik kupası, turnuvanın sponsorlarından Oppo tarafından İstanbul’a getirildi. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme’de yer alan dev kupayla tanışma fırsatı buldu.

2024-2025 SEZONU ŞAMPİYONU MÜNİH’TE BELİRLENECEK

2024-2025 sezonunun şampiyonu, Mayıs ayı sonunda Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da netlik kazanacak. İstanbul’da sergilenen bu göz alıcı kupa, finalde galip gelen takımın oyuncularının ellerinde yükselerek tarih yazacak.