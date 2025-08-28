Uefa Şampiyonlar Ligi Kura Çekildi

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde bugün kura çekimi yapıldı. Dördüncü torbadan katılan Galatasaray, zorlu rakiplerle eşleşti. Bu kapsamda Galatasaray’ın rakipleri; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco oldu. Avrupa’nın en prestijli kulüpler arası turnuvası olan Uefa Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi, Fransa’nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum’da TSİ 19.00’da düzenlendi.

Bu organizasyonda toplamda 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her bir takım için 8 rakip belirlendi. Takımlar, her torbadan bir ekip ile kendi sahasında ve bir ekip ile de deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ın yer aldığı dördüncü torbadan gelen rakipleri ise şu şekilde sıralandı: Liverpool (D), Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D).

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacakken, lig aşaması 28 Ocak 2026’da sona eriyor. Lig aşamasında yer alacak 36 takımdan ilk 8 sırada yer alanlar doğrudan son 16 turuna yükselebilecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off turuna katılma hakkı elde edecek. Bu turda 9 ile 16. sıradaki ekipler, 17 ile 24. sıradaki takımlarla eşleşecek ve rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise turnuvadan elenecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi takvimi aşağıdaki gibidir:

– Birinci hafta: 16 – 18 Eylül 2025

– İkinci hafta: 21 – 22 Ekim 2025

– Üçüncü hafta: 4 – 5 Kasım 2025

– Dördüncü hafta: 25 – 26 Kasım 2025

– Beşinci hafta: 9 – 10 Aralık 2025

– Altıncı hafta: 20 – 21 Ocak 2026

– Yedinci hafta: 28 Ocak 2026

– Son 16 play-off turu: 17 – 18 ve 24 – 25 Şubat 2026

– Son 16 turu: 10 – 11 ve 17 – 18 Mart 2026

– Çeyrek final: 7 – 8 ve 14 – 15 Nisan 2026

– Yarı final: 28 – 29 Nisan ve 5 – 6 Mayıs 2026

– Final: 30 Mayıs 2026

Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Puskas Arena’da oynanacağı duyuruldu.