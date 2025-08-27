Haberler

Uefa Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Yaklaşıyor

GRUP AŞAMASI HEYECANI YAKLAŞIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında heyecan gün geçtikçe artıyor. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belirginleşmeye başladı. Kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü ise 29 Ağustos’ta açıklanacak. Galatasaray, yarınki kura çekiminde 4. Torbadan katılıyor. Sarı kırmızılıların olası rakipleri de netleşirken, üç kulübün coğrafi konumları dikkat çekiyor.

NORVEÇ VE KAZAKİSTAN’DA RAKİPLERİMİZ

Norveç kulübü Bodø/Glimt, Şampiyonlar Ligi tarihinin en kuzeydeki takımı unvanını taşıyor. Diğer yandan, Kazakistan ekibi Kairat Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihinin en doğudaki kulübü konumunda ve neredeyse Çin sınırına yakın bir bölgede yer alıyor. Güney Kıbrıs’ın Pafos kulübü de, Maccabi Haifa’dan sonra en güneydeki kulüp olarak öne çıkıyor. Oluşan torbalara göre Galatasaray’ın bu üç takımla eşleşme ihtimali gündeme gelirken, Norveç ve Kazakistan deplasmanları üzerinde duruluyor.

KAZAKİSTAN’DAN İSTANBUL’A UZUN BİR YOLCULUK

Kairat Almaty, Kazakistan’ın eski başkenti ve en büyük şehri olan Almatı’yı temsil ediyor. İstanbul ile Almatı arasında yaklaşık 4000 km mesafe bulunuyor ve uçakla yapılan yolculuğun süresi 5 saati geçiyor. Olası maç tarihlerine bakıldığında; 1. hafta 16-18 Eylül 2025, 2. hafta 30 Eylül-1 Ekim 2025, 3. hafta 21-22 Ekim 2025, 4. hafta 4-5 Kasım 2025, 5. hafta 25-26 Kasım 2025, 6. hafta 9-10 Aralık 2025, 7. hafta 20-21 Ocak 2026 ve 8. hafta 28 Ocak 2026 olarak planlandı.

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

