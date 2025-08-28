Uefa Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Yapılıyor

UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu süreçte rakiplerini öğreniyor. Bu yılki grup aşamasında Galatasaray’ın karşılaşacağı takımlar arasında PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbon, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo Glimt, Marsilya, Kopenhag, Monaco, Union SG, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle ve Pafos yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sonrası ve finale kadar devam edecek turların tarihleri ise şu şekilde belirleniyor: Son 16 play-off turu, 17/18 ve 24/25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu ise 10/11 ve 17/18 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Çeyrek finaller 7/8 ve 14/15 Nisan 2026 tarihleri arasında, yarı finaller ise 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Final maçı ise 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.