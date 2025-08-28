Uefa Şampiyonlar Ligi Kuraları Çekildi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşaması kuraları gerçekleştirildi ve bu sezon mücadele edecek 36 takımın fikstürü netleşti. Kazakistan’ın Kairat Almaty takımı, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme heyecanını yaşıyor. Bu durum, Kazak ekibinin bu sezon Devler Ligi’nde ön plana çıkmasına neden olacak.

ALMATY İÇİN TARİHİ DEPLASMAN HEYECANI

Kairat Almaty, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Sporting Lisbon ile karşılaşmak üzere Portekiz’e gidecek. Kairat takımının bu maçı için gerçekleştireceği uçuş, yaklaşık 7 bin kilometre mesafeyi kapsayacak. Bu büyük yolculuk için harcanacak zaman ise 10-12 saat olarak öngörülüyor. Böylece Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun deplasman yolculuğunu yapacak.