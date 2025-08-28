Haberler

Uefa Şampiyonlar Ligi Kuraları Çekildi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşaması kuraları gerçekleştirildi ve bu sezon mücadele edecek 36 takımın fikstürü netleşti. Kazakistan’ın Kairat Almaty takımı, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme heyecanını yaşıyor. Bu durum, Kazak ekibinin bu sezon Devler Ligi’nde ön plana çıkmasına neden olacak.

ALMATY İÇİN TARİHİ DEPLASMAN HEYECANI

Kairat Almaty, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Sporting Lisbon ile karşılaşmak üzere Portekiz’e gidecek. Kairat takımının bu maçı için gerçekleştireceği uçuş, yaklaşık 7 bin kilometre mesafeyi kapsayacak. Bu büyük yolculuk için harcanacak zaman ise 10-12 saat olarak öngörülüyor. Böylece Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun deplasman yolculuğunu yapacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Üzgün

Samsunspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Teknik Direktör Thomas Reis, takımın performansını olumlu buldu ancak forvet konusunda güçsüz olduklarını belirtti.
Haberler

Kırmızı Işık İhlalinde Kaza Meydana Geldi

Sungurlu'da kırmızı ışık ihlali sonucu motosiklet ile cip çarpıştı; kazada bir kişi ağır olmak üzere iki yaralı var. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.