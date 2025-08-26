Uefa Şampiyonlar Ligi Maçları Devam Ediyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Norveçli Bodo/Glimt ile Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafos, Devler Ligi bileti elde etti. Şampiyonlar Ligi’ndeki Play-Off turu rövanş maçlarının heyecanı sürüyor. Bu turda Fenerbahçe’nin de yer aldığı ilk günde lig aşamasına katılan 3 takım belirlendi. Kazak takımı Kairat’ın tur geçmesinin ardından saat 22.00 seansında 2 maç yapıldı.

BODO/GLIMT’İN DEVLER LİGİ YOLUNDAKİ BAŞARISI

İlk karşılaşmayı ev sahipliğinde 5-0’lık farklı bir skorla kazanan Bodo/Glimt, Avusturya ekibi Sturm Graz’a konuk oldu. Maçta 1-0 öne geçen Norveç temsilcisi, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen Devler Ligi’ne katılma hakkını kazandı.

PAFOS’UN TURA YÜKSELİŞİ

Sırp ekibi Kızılyıldız, Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafos’un evinde mücadele etti. İlk maçını 2-1 kaybeden Kızılyıldız, rövanşta 60. dakikada 1-0 öne geçti. Ancak, 89. dakikada kalesinde gol gören Kızılyıldız, karşılaşmayı 1-1 tamamladı. Bu sonuçla Pafos, bir üst tura yükselmeyi başardı.

SON DÖNEM MAÇLARI VE FENERBAHÇE’YE DİKKAT

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği maçlar bugün oynanacak. Fenerbahçe, TSİ 22.00’de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda ayrıca 19.45’de Karabağ – Ferencvaros, 22.00’de Kopenhag – Basel ve 22.00’de Club Brugge – Rangers karşılaşmaları gerçekleşecek.