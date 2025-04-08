Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Heyecan Başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final süreci başladı. Arsenal ile Real Madrid arasındaki karşılaşmada Arsenal, rakibine karşı 3-0’lık bir üstünlük sağladı. Merak edilen konu, bu skorun ardından Real Madrid’in elenip elenmeyeceği.

MAÇ VE TUR DURUMU

Arsenal ile Real Madrid maçı, bu akşam saat 22.00 itibarıyla başladı. Mücadele, Londra’nın Emirates Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Arsenal ve Real Madrid eşleşmesinde, rövanş maçının sonunda hangi takımın bir üst tura geçeceği belirlenecek.