UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

LİG AŞAMASININ SONU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşaması, 8. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Lig etabının sona ermesiyle birlikte ilk 8 sırada yer alan ekipler, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Puan cetvelinde 9-24. sırayı alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına katılan ekipler oldu. Play-off turunda birbirleriyle karşılaşacak 16 takım, çift maçlı eleme sistemine göre son 16 biletini almak için mücadele edecek. Play-off turu kura çekimi, yarın yapılacak.

LİVERPOOL ZİRVEDE

Sekiz haftalık maratonda ligi zirvede tamamlayan takım, İngiliz temsilcisi Liverpool oldu. İlk 7 haftada oynadığı tüm maçları kazanan Liverpool, son hafta Hollanda temsilcisi PSV’ye 3-2’lik skorla yenilse de 21 puanla ilk sırayı elde etmeyi başardı. Ayrıca, doğrudan son 16 turuna geçiş yapan takımlar arasında 3 İngiltere Premier Lig temsilcisi bulunuyor. Lider Liverpool ile birlikte, 3. sırada yer alan Arsenal ve 8. sırada bulunan Aston Villa, play-off aşamasına kalmadan bu tura geçen İngiliz kulüpleri oldu.

İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol atan takım unvanını elde etti. Katalanlar, 8 hafta boyunca rakiplerine 28 gol atarken, kalelerinde ise 13 gol gördü. İtalyan kulübü Inter ise lig aşamasında yalnızca 1 gol yedi.

Lig boyunca 25-36. sırada yer alan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuklarına veda etti. Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona ve Salzburg, 8 haftalık maratonda puan alsa da bir üst tura yükselemeyi başaramadı. Galatasaray’ı elemiş olan İsviçre ekibi Young Boys, hiç puan kazanamadan ligi son sırada tamamladı. Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibi de Avrupa defterine puansız veda etti.

SON HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Devler Ligi’nin son haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

– Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya): 1-1

– PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere): 3-2

– Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

– Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

– Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya): 1-0

– Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika): 3-1

– Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

– Inter (İtalya)-Monaco (Fransa): 3-0

– Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1

– Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya): 2-2

– Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 2-0

– Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

– Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya): 2-1

– Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-4

– Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda): 6-1

– Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya): 4-2

– Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2

– Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 0-3