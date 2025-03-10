UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Rövanş Heyecanı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun tamamlanması, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü düzenlenecek rövanş maçlarıyla gerçekleşiyor. Avrupa’nın kulüp bazındaki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu turda rakiplerini eleyen takımları çeyrek finale taşıyacak.
RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI VE SONUÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) ve ilk maçlarda elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:
Yarın:
– 20.45 Barcelona – Benfica: 1-0
– 23.00 Bayer Leverkusen – Bayern Münih: 0-3
– 23.00 Inter – Feyenoord: 2-0
– 23.00 Liverpool – Paris Saint-Germain: 1-0
12 Mart Çarşamba:
– 20.45 Lille – Borussia Dortmund: 1-1
– 23.00 Arsenal – PSV Eindhoven: 7-1
– 23.00 Aston Villa – Club Brugge: 3-1
– 23.00 Atletico Madrid – Real Madrid: 1-2
– İSTANBUL