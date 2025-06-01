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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Şampiyon PSG

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final maçı gerçekleşti. Luis Enrique’nin yönettiği Fransız kulübü Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi’nin çalıştırdığı İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geldi. Maç, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da yapıldı ve PSG, maçı 5-0’lık skorla kazandı.

PARİS SAİNT-GERMAİN FARKIYLA İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Rumen hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği maçta PSG, hızlı bir başlangıç yaptı. 12. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle öne geçti ve ardından 20. dakikada Desire Doue ile skoru 2-0’a taşıdı. Böylece Fransız ekip, ilk yarıyı iki farkla kapattı.

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