Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Şampiyon PSG

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl final maçı yapıldı. Luis Enrique’nin yönettiği Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi’nin liderliğindeki Inter ile karşı karşıya geldi. Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena’da gerçekleşen bu önemli karşılaşmada, Paris Saint-Germain rakibini 5-0’lık skorla mağlup etti.

PARİS SAINT-GERMAIN İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiminde oynanan maçta PSG oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. 12. dakikada Achraf Hakimi’nin, ardından 20. dakikada Desire Doue’nin attığı gollerle Fransız temsilcisi, ilk yarıyı 2-0’lık bir skorla önde kapattı.