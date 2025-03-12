UEFA Şampiyonlar Ligi Sonuçları Açıklandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu rövanş maçlarının ilk günü sona erdi. Gecenin açılış karşılaşmasında Barcelona, Benfica’yı 3-1 yenerek çeyrek finalist olma başarısını gösterdi. Bayern Münih, ilk maçta 3-0’lık yenilgisinin rövanşında Bayer Leverkusen’i deplasmanda 2-0’lık skorla geçti. İlk maçta Liverpool’a 1-0 mağlup olan PSG, bu kez aynı skorla galip gelerek maçı penaltılara taşımayı başardı. Seri penaltı atışlarında 4-1’lik üstünlük sağlayan PSG, çeyrek finale yükseldi. Inter ise kendi sahasında Feyenoord’u 2-1 yenerek dördüncü çeyrek finalist olmayı başardı.

SON 16 TURUNDA DİĞER MAÇLAR

Bugün oynanacak olan karşılaşmalar ise diğer 4 çeyrek finalistin belirleneceği önemli maçlar olarak dikkat çekiyor.