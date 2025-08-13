Uefa Süper Kupa Finali Tamamlandı

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ REALİTESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kazananı ile UEFA Avrupa Ligi’nin galibi arasında düzenlenen UEFA Süper Kupa finali bu yıl 50. kez gerçekleştiriliyor. Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak bu önemli maça katıldı. Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ise karşılaşmanın diğer temsilcisi. Final mücadelesi Bluenergy Stadyumu’nda yapıldı.

MAÇIN MAÇ AKIŞI VE SONUCU

Tottenham, karşılaşmanın ilk yarısında gösterdiği performansla öne geçti. 39. dakikada Micky van de Ven ile 48. dakikada Cristian Romero’nun golleriyle skoru 2-0 yaptı. Ancak Paris Saint Germain, mücadeleyi bırakmayarak maçın sonlarında atağa geçti. 85. dakikada Lee Kang-in ile 90+4. dakikada Gonçalo Ramos’un golleri, PSG’yi eşitliğe taşıdı ve maçı 2-2’ye getirdi. Normal süresi bu şekilde sona eren karşılaşma, direkt penaltılara gitti.

PENALTILARDA PSG’NİN GÜCÜ

Penaltı atışlarında PSG, 4-3’lük skorla galip gelerek 50. UEFA Süper Kupa’yı kazanmayı başardı. Bu zafer, Paris ekibinin tarihindeki önemli bir başarı olarak kaydedildi.