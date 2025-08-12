UEFA Süper Kupa, Psg ve Tottenham

Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere’nin Tottenham takımları arasında yarın gerçekleşecek olan maçla sahibini bulacak. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak zafer elde eden PSG ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Tottenham, bu önemli karşılaşmada birbirlerine rakip olacak. Mücadele, İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak. Her iki takım da bu kupada ilk kez zafer kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA TARİHİ

Real Madrid, geçen yıl Atalanta’yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa tarihinin en çok kazanan takımı unvanını eline geçirdi. Madrid ekibi, 6 kez bu kupayı kazanarak öne çıkarken, Barcelona ve Milan 5’er defa bu başarıyı elde etti. Barcelona, 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa’da kaybeden taraf oldu. İtalya ekibi Milan, 1989’da Barcelona, 1990’da Sampdoria, 1994’te Arsenal, 2003’te Porto ve 2007’de Sevilla’yı geçerek bu kupaya uzandı. Ancak, Milan 1973’te Ajax ve 1993’te Parma’ya karşı kaybetti.

BARCELONA VE REAL MADRID’İN BAŞARILARI

Barcelona, 1992’de Werder Bremen, 1997’de Borussia Dortmund, 2009’da Shakhtar Donetsk, 2011’de Porto ve 2015’te Sevilla’yı yenerek Süper Kupa gibi önemli bir başarı elde etti. Ancak Barcelona, 1979’da Nottingham Forest, 1982’de Aston Villa, 1989’da Milan ve 2006’da Sevilla’ya karşı mağlup olarak bu kupayı müzesine götüremedi. Real Madrid, 2002’de Feyenoord, 2014 ve 2016’da Sevilla, 2017’de Manchester United, 2022’de Eintracht Frankfurt ve 2024’te Atalanta önünde galip gelerek mutlu sona ulaştı. Ayrıca, Eflatun-beyazlılar 1998’de Chelsea, 2000’de Galatasaray ve 2018’de Atletico Madrid’e karşı kupayı kazanamadı.

GALATASARAY’IN TARİHİ ZAFERİ

Galatasaray, 2000’de UEFA Süper Kupa’yı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de yapılan maçta İspanya’nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten bu önemli mücadeleyi Mario Jardel’in “altın golü” ile 2-1 kazanarak kupayı Türkiye’ye getirdi.