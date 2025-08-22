Uefa Takımlarımız Galibiyet Alamadı

AVRUPA’DA TÜRK TEMSİLCİLERİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunun ilk karşılaşmaları sona erdi. Bu organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Samsunspor ve Beşiktaş sahada yer aldı. Ancak temsilcilerimiz, bu hafta verdikleri mücadelelerde galip gelemediler. Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0’lık eşitlik sağlarken, Beşiktaş ise dış sahada Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca, RAMS Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 2-1, Samsunspor ise Panathinaikos’a 2-1 mağlup oldu.

YUNANİSTAN PUAN SIRALAMASINDA İLERLEME KAYDEDİ

Yunanistan, Avrupa’da 4 temsilci ile mücadele ederken, ülke puanı sıralamasında Türkiye’ye bir adım daha yaklaşmayı başardı. Yunan ekibi Panathinaikos’un Samsunspor’u yenmesi, Yunanistan’a ek puan kazandırdı. Bu durum, Türkiye’nin Avrupa’daki konumunu etkileme potansiyeli taşıyor. Güncel UEFA ülke puanı ile ilgili detaylar ise şu şekilde: