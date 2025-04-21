Uefa Temsilciliği, 24 Nisan’da Açılacak

UEFA TEMSİLCİLİĞİNİN AÇILIŞ TARİHİ

UEFA’nın İstanbul’da açacağı temsilcilik, 24 Nisan Perşembe günü faaliyete başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF’nin girişimleri sonucunda İstanbul’da açılması kararlaştırılan bu UEFA temsilciliği, 24 Nisan Perşembe gününden itibaren işlevine başlayacak. Londra ve Brüksel’in ardından UEFA’nın üçüncü dış merkezi olma özelliği taşıyan bu temsilcilik, TFF’nin tarihi Levent Kasrı’nda yer alacak. Tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun önemli merkezleri arasında yerini alacak.

AÇILIŞ TÖRENİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış törenine katılacak. 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek olan törende Erdoğan’ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.

GALAYA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Aynı zamanda UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı buluşması dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek. Bu yemek, saat 19.00’da Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek ve burada UEFA Başkanı Ceferin, yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

İSTANBUL’UN UEFA FINALLERİNDEKİ ROLÜ

UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak İstanbul, uluslararası turnuvaların finallerine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı. Gelecek yıl İstanbul’da iki önemli UEFA finali daha gerçekleşecek. İlk olarak, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde İstanbul misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ise İstanbul veya yapımı devam eden stadyum durumuna göre Ankara’da oynanması planlanıyor. UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın hazırlık sürecinde de önemli bir rol üstlenecek.