Uefa, Türk Takımlarının Gelirlerini Açıkladı. Galatasaray 32 Milyon Euro Kazandı. Fenerbahçe 9 Milyon, Beşiktaş 5 Milyon Aldı

GALATASARAY UEFA ORGANİZASYONLARINDAN EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI OLDU

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlara göre, 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından en yüksek geliri elde eden Türk kulübü Galatasaray oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ’NDEN TOPLAM 32 MİLYON EURO KAZANDI

Sarı kırmızılı ekip, Bayern Münih ve Kopenhag’ın arkasında 3. sırada tamamladığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 31 milyon 85 bin euro gelir sağladı. Daha sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nden ise 1 milyon 276 bin euro kazandı. Toplamda 32 milyon 361 bin euro gelir elde eden Galatasaray, bu sezon UEFA organizasyonlarından en fazla kazanan Türk takımı unvanını aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, 9 milyon 34 bin euro gelir elde etti. UEFA Konferans Ligi grubunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazandı.