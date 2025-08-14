Uefa Ülke Puanı Sıralaması Belirlendi

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL DURUMU

Son maçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralaması netleşti. Türkiye, şu anda 9. sırada yer almakta ve 43.100 puana sahip. Peki, Türkiye’nin hemen üstündeki Belçika ile arasındaki puan farkı ne kadar? Belçika 52.950 puan ile 8. sırada bulunuyor. Türkiye ile Belçika arasında 9.850 puan fark var. Aynı zamanda Türkiye’nin hemen altında bulunan Çekya ise 10. sırada yer almakta ve 39.800 puana sahip. Türkiye ile Çekya arasındaki fark 3.300 puan.

UEFA PUANLAMA SİSTEMİ

UEFA puanlama sistemi, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ne katılan tüm takımların elde ettiği puanların toplanması ve toplam takım sayısına bölünmesi ile belirleniyor. Bu puanlama, ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

– Galibiyet: 1 puan

– Beraberlik: 0,5 puan

Gruplar ve daha sonrasında ise (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

– Galibiyet: 2 puan

– Beraberlik: 1 puan

Not olarak, penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemiyor ve 120 dakika sonrasında durum dikkate alınıyor.