UEFA Uluslar Ligi A Ligi Takımları

İLK ULUSLAR LİGİ VE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın ardından Eylül 2018’de başlamıştı. Bu turnuva, FIFA’nın uluslararası maç takviminde bulunan dostluk maçlarının önemli bir kısmının yerini alıyor. Peki, A Ligi nedir ve bu ligde hangi takımlar yer alıyor?

A LİGİ’NİN YAPISI

İlk turnuvaya katılan 55 takım, 2017 UEFA milli takımlar sıralamasına göre dört lige ayrıldı. A Ligi’nde 12 takım, B Ligi’nde 12 takım, C Ligi’nde 15 takım ve D Ligi’nde 16 takım bulunuyor. Her bir lig, kendi içerisinde üçerli veya dörderli takımlardan oluşan dört gruba ayrılıyor. A Ligi’nde gruplarını birinci bitiren takımlar, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak üzere Haziran ayında final aşamasında bir araya geliyor. Final aşaması, tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor ve kura ile belirlenecek iki yarı final maçı, bir üçüncülük maçı ve final maçından oluşuyor. Ev sahibi ülke, yarı finalist takımlar arasından seçiliyor. Ayrıca, liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanıyor. Alt liglerin grup birincileri bir üst lige yükselirken, grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşüyor. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle, C Ligi’nde en kötü grup üçüncüsü de D Ligi’ne düşebiliyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

25 Ocak 2023’te UEFA Uluslar Ligi formatında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; A Ligi grup birincileri ve ikincileri arasında çift maçlı eleme sistemiyle çeyrek finaller düzenlenecek. Finaller, kazanan dört finalist takımdan birinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, A Ligi grup üçüncüleri ile B Ligi grup ikincileri ve B Ligi grup üçüncüleri ile C Ligi grup ikincileri düşme-yükselme play-off maçları oynayacak. Alt liglerdeki tüm grup birincileri bir üst lige çıkarken, grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecek. C Ligi’nden lig sıralamasına göre son iki sıradaki takımlar doğrudan D Ligi’ne düşerken, 45. ve 46. sıradaki takımlar D Ligi grup ikincileri ile play-off oynayacak.