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UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin Rakipleri

Torbalar belli oldu! A Milli Takım, Macaristan’ı play-off’tan eleyerek UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi. Türkiye, tarihinin ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi için muhtemel rakipleriyle kura çekimi için hangi torbadan katılacağını öğrendi.

4. TORBA RAKİPLERİ

A Milli Takım, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi’ne 4. torbadan katılacak. Bu torbada yer alan takımlar şöyle; Türkiye, Galler, Çekya ve Yunanistan.

3. TORBA TAKIMLARI

3. torbada ise Sırbistan, Belçika, İngiltere ve Norveç bulunuyor.

2. TORBA GÜÇLERİ

2. torbada, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Hırvatistan yer alıyor.

1. TORBA DEVLERİ

Son olarak 1. torbada, İspanya, Almanya, Portekiz ve Fransa gibi güçlü takımlar mücadele edecek.

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