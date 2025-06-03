Uefa Uluslar Ligi’nde Yarı Final Başlıyor

UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI YARIN BAŞLIYOR

Yarın UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmaları başlayacak. Almanya’nın ev sahipliğinde yarın ve 5 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek müsabakaların ardından finalistler belli olacak. Ligin ilk yarı final maçında Almanya, Portekiz ile Münih’teki Allianz Arena’da yarın TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

İSPANYA VE FRANSA, DRAMATİK BİR MÜCADELE İÇİN HAZIRLANIYOR

Diğer yarı final mücadelesinde ise İspanya, Fransa ile 5 Haziran Perşembe günü aynı saatte Stuttgart şehrindeki MHP Arena’da mücadele edecek. Yarı finallerin kaybedenleri, 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da Stuttgart’taki üçüncülük maçında sahaya çıkacak.

Uluslar Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise aynı gün TSİ 22.00’de Münih’te oynanacak. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi’nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyonluk yaşamıştı.