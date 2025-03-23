Uefa Uluslar Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu

UEFA ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ SONUÇLANDI

Çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı ve Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi. Bu akşam oynanan çeyrek final rövanşlarında, dört karşılaşmanın üçü uzatmalara gitti ve iki takım seri penaltı atışlarını kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

FRANSA, HIRVATİSTAN’I PENALTILARLA GEÇTİ

İlk maçında 2-0 kaybeden Fransa, evindeki maçta Hırvatistan’ı 2-0 yenerek uzatmalara gidilmesini sağladı. Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa’nın ataklarına başarılı müdahaleler yaparken, penaltı atışlarında Mike Maignan etkileyici bir performans sergiledi. Fransa, penaltılarda 5-4’lük skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.

İSPANYA, HOLLANDA İLE PENALTILARLA TUR ATLADI

Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile oynadığı karşılaşmanın normal süresini yeniden 2-2 tamamladı. Uzatmalarda iki ekip birer gol daha bulurken, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. İspanya, penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek bir sonraki aşamaya geçmeyi başardı.

PORTEKİZ, DANİMARKA’YI FARKLI GEÇTİ

Portekiz, Danimarka ile yaptığı maçta 90 dakikayı 3-2 üstünlükle tamamladı. İlk maçı 1-0 kaybeden Portekiz, evinde uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahadan 5-2 galibiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısındaki bir penaltı atışından yararlanamadı fakat takımının ikinci golünü atmayı başardı.

ALMANYA, İTALYA’YI ELEYEREK YARI FİNALLERE YÜKSELDİ

İtalya, Almanya ile yaptığı karşılaşmada geri dönüş denemesi yaptı. İlk maçı 2-1 kaybeden İtalya, Almanya’ya karşı 3-0 geriye düştü. Ancak, ikinci yarıda üç gol atmayı başaran İtalya eşitliği sağladı fakat Almanya, toplam skorla yarı finale adını yazdıran takım oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak. Uluslar Ligi’nin üçüncülük maçı 8 Haziran’da, final karşılaşması ise aynı gün gerçekleşecek. Yarı final eşleşmeleri şöyle: Almanya – Portekiz, İspanya – Fransa.