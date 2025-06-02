Uefa, Yeni Kulüpler Sıralamasını Yayınladı

UEFA’NIN YENİ GÜNCELLEMESİ

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının en son güncellemesini duyurdu. Bu güncellemede Türkiye’den sadece bir takım ilk 50’de yer alırken, listede toplamda 9 kulüp bulundu. 2024/25 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonunun belirlenmesinin ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaşmayı tercih etti.

KULÜPLERİN GÜNCEL SIRALAMASI

Son yapılan güncelleme sonrası Türk kulüplerinin mevcut durumları kesinleşti. UEFA tarafından yayımlanan listede Türkiye’den ilk 100’de 3 takım bulunuyor ve ilk 50’de ise yalnızca bir takım yer alıyor. İşte UEFA’nın yayınladığı güncel kulüpler sıralaması:

1 – Real Madrid

2 – Manchester City

3 – Bayern Münih

4 – Liverpool

5 – PSG

6 – Inter

7 – Chelsea

8 – Borussia Dortmund

9 – Roma

10 – Barcelona

47 – Fenerbahçe

58 – Galatasaray

82 – Başakşehir

110 – Sivasspor

113 – Beşiktaş

148 – Trabzonspor

173 – Adana Demirspor

174 – Konyaspor

175 – Alanyaspor