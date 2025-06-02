Uefa, Yeni Kulüpler Sıralamasını Yayınladı

UEFA’NIN YENİ GÜNCELLEMESİ
UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının en son güncellemesini duyurdu. Bu güncellemede Türkiye’den sadece bir takım ilk 50’de yer alırken, listede toplamda 9 kulüp bulundu. 2024/25 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonunun belirlenmesinin ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaşmayı tercih etti.
KULÜPLERİN GÜNCEL SIRALAMASI
Son yapılan güncelleme sonrası Türk kulüplerinin mevcut durumları kesinleşti. UEFA tarafından yayımlanan listede Türkiye’den ilk 100’de 3 takım bulunuyor ve ilk 50’de ise yalnızca bir takım yer alıyor. İşte UEFA’nın yayınladığı güncel kulüpler sıralaması:
1 – Real Madrid
2 – Manchester City
3 – Bayern Münih
4 – Liverpool
5 – PSG
6 – Inter
7 – Chelsea
8 – Borussia Dortmund
9 – Roma
10 – Barcelona
47 – Fenerbahçe
58 – Galatasaray
82 – Başakşehir
110 – Sivasspor
113 – Beşiktaş
148 – Trabzonspor
173 – Adana Demirspor
174 – Konyaspor
175 – Alanyaspor