UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan’ın Gabala takımı ile Hırvatistan ekibi Hajduk Split arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Gabala ile Hajduk Split arasındaki UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turunda 4 Ekim Salı günü Azerbaycan’ın Gabala ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Azerbaycan’ın Gabala Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği’nden Kamal Umudlu olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, 5-11 Ekim 2022 tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. grup karşılaşmalarını yönetecek. Mücadelelerde, FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de yardımcı hakem olarak görev yapacak.