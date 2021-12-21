UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Beşiktaş ve Galatasaray’a para cezası verdi.

UEFA, Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting, Galatasaray’a ise Avrupa Ligi’ndeki Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi. UEFA Gençlik Ligi’ndeki Beşiktaş-Ajax karşılaşmasında kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcu Necati Bilgiç ise 3 maç men cezasına çarptırıldı.

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray’a yeni cezalar verildi. Şampiyonlar Ligi’nde 3 Kasım tarihinde Portekiz’de oynanan Sporting-Beşiktaş maçında taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 9 bin, meşale yakması nedeniyle 4 bin 500 olmak üzere siyah-beyazlılara toplamda 13 bin 500 Euro para cezası kesildi.

UEFA Gençlik Ligi’nde 24 Kasım’da oynanan Beşiktaş-Ajax maçında kırmızı kart gören Necati Bilgiç’e men cezası geldi. Rakip futbolcuya saldırdığı için Beşiktaşlı Necati Bilgiç’e 3 maç UEFA kulüp müsabakalarından men cezası verildi.

Avrupa Ligi’nde 25 Kasım’da İstanbul’da oynanan Galatasaray-Marsilya maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray’a toplamda 11 bin 875 Euro para cezası kesildi.

Bunun 9 bin 375 Euro’su sahaya madde atılması, 2 bin 500 Euro’su ise meşale yakılmasından geldi.