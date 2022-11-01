UEFA’dan Ivan Bebek kararı

UEFA Avrupa Lig ve Avrupa Konferansı Ligi'nde düdük çalacak hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Lig ve Avrupa Konferansı Ligi’ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı.

Fenerbahçe’nin, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi olan Ivan Bebek değişti. Yerine, Marin Vidulin’i görevlendirdi.

Avrupa mücadelesinde grup aşamasında son haftaya giriliyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Dinamo Kiev’le karşılaşacağı maçı, Duje Strukan yönetecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek’in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin’i görevlendirdi.

Trabzonspor’un sahasında Ferencvaros’u ağırlayacağı maçta Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir-Hearts maçında Goga Kikacheishvili düdük çalarken; Slavia Prag-Sivasspor maçının hakemi ise Rade Obrenovic oldu.

OLAYLI MAÇIN HAKEMİYDİ

Fenerbahçe’nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek’in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1’inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi’nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.