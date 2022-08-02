UEFA’dan VAR kararı

UEFA, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) kullanılacağını duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu. VAR sistemi bu turda ilk kez kullanılacak.

VAR sistemi, bir önceki eleme turunda da kullanılmamıştı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

2 Ağustos Salı:

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak. Eleme turundaki 10 mücadele de TSİ 21.45’te başlayacak.