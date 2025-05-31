Ufluoğlu, KOBİ’lere Destek Olacak

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Genel Kurulu’nda Elif Ufluoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Ufluoğlu, “Girişimcinin attığı her adım, bu ülkenin kalkınmasına bir tuğla koymaktır” diyerek, zor süreçlerden geçen ekonomide finansmana erişimin kısıtlandığı bir dönemde, KOBİ’lerin sözcüsü olma çabalarını vurguladı. TOSYÖV Genel Kurulu, dün Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Salonu’nda yapıldı.

KULAK VEREN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR YAKLAŞIM

Tekrar aday olmayan eski Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, vakfın 36 yıl önce aktif hale geldiğini ve KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu’nun kuruluşuna katkı sağladığını iletti. Kuleyin, yeni dönemde daha genç ve dinamik bir yönetimle KOBİ’lerin sorunlarına çözümler üreteceklerini belirtti. KOBİ’lerin sıkıntıları hakkında, “Faizler yüksek, ekonomik belirsizlikler var, konkordatolar arttı. KOBİ’ler yarın ne ile karşılaşacağının farkında değil” şeklinde konuştu.

TOSYÖV’ÜN GELECEK STRATEJİLERİ

Kuleyin’in ardından TOSYÖV’ün 2024 yılı faaliyet raporu, gelir gider cetvelleri, Denetim Kurulu raporu ve 2025 yılı tahmini bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi. Genel Kurulda yapılan oylama ile eski dönem Yönetim Kurulu başkanlarının içinde yer alacağı Başkanlar Kurulu ile üyelerin belirlenmesine yönelik Danışma Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. Yeni Yönetim Kurulu, Elif Ufluoğlu başkanlığında göreve başladı. Başkan yardımcıları olarak Necati Binici, Filiz Taşlı, Ahmet Akdağ ve Ayşe Saraçoğlu atandı.

GİRİŞİMCİLERİN DESTEĞİNE DEVAM EDİLECEK

Ufluoğlu, “Girişimcinin Gücü” adı altında yol haritalarını oluşturduklarını ifade ederek, TOSYÖV’ün bilgi, eğitim, dayanışma ve çözüm önerileri ile KOBİ’lerin yanında bulunduğu mesajını verdi. Etik değerlerin iş dünyasının merkezine koyan Avrupa İş Etiği Ağı ile çalışmalara imza attıklarını aktaran Ufluoğlu, TOSYÖV Akademi bünyesinde dijitalleşme, etik liderlik, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konularında eğitim faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Ufluoğlu, Vakfın Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında KOBİ’lere yol gösterici olacağını dile getirerek, “Yapay zeka destekli dijital pazarlama projelerimizle KOBİ’lerimizi geleceğin rekabet ortamına hazırlıyoruz” dedi. Ayrıca, 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi’ni gerçekleştirdiklerini, bu zirvede ihracat stratejileri, sürdürülebilirlik yatırımları, dijitalleşme ve ekonomik güvenlik konularında KOBİ’lerin yol haritasını belirlediklerini hatırlattı. Ufluoğlu, “KOBİ’lerin gücü Türkiye’nin gücüdür” vurgusunu yaparak yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür etti.