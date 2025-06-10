UFRAD Başkandır, Franchising Önemli Sektördür

DÜNYA FRANCHISE GÜNÜ’NDE FRANCHISING’İN ROLÜ

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 11 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Aydın, franchising sisteminin Türkiye ekonomisindeki önemine değinerek, “Franchising sektörü, sürdürülebilir büyümesi ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla ekonominin dinamosu olmaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, franchising sisteminin Türkiye’de giderek büyüdüğünü ve ekonominin en dinamik yapılarından biri haline geldiğini vurguladı. 2024 yılı öngörülerine göre, sektördeki ekonomik büyüklüğün yaklaşık 55 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade eden Aydın, “Bugün 600’ün üzerinde franchise veren marka ve 66 bini aşan şube ile ülkemizin dört bir yanında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu yapı 300 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor” sözlerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEKİ ARTIŞ

Kadın girişimcilerin sektördeki artışına dikkat çeken Aydın, “Bugün franchise alan girişimcilerin yaklaşık yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. Bu oran yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınma açısından da son derece önemli.” diyerek, UFRAD olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak için eğitim programları, mentorluk destekleri ve finansman imkanlarını artırdıklarını belirtti.

Prof. Dr. Aydın, franchising sisteminin sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu’nun dört bir yanında da etkisini gösterdiğini belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımların yerel ekonomileri güçlendirdiğini söyledi. “Bu sistem sayesinde yeni iş alanları doğuyor, gençler ve dezavantajlı gruplar için istihdam imkanları artıyor. Franchising, bölgesel kalkınmanın lokomotifidir” ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJLARI

Aydın, sektördeki dijital dönüşüm sürecinin de önemine değinerek, pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşmenin franchise markalarına büyük avantajlar sağladığını belirtti. “Online satış kanalları, dijital pazarlama yöntemleri ve mobil uygulamalar sayesinde markalar daha geniş kitlelere ulaşıyor.” diyen Aydın, UFRAD olarak üyelerine dijitalleşme eğitimleri sunduklarını ve teknoloji iş birlikleriyle onları desteklediklerini açıkladı.

GELECEK VİZYONU VE HEDEFLER

Prof. Dr. Aydın, Türkiye Franchising Derneği olarak sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Girişimcilerin finansmana erişiminden danışmanlık hizmetlerine, sektöre özel eğitim programlarından yasal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Aydın, “Türk markalarının sadece ulusal değil, küresel ölçekte de etkinliğini artırmak için projeler geliştiriyoruz. Franchising sistemini dünya markalarımızı güçlendirecek stratejik bir araç olarak konumlandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜNYA FRANCHISE GÜNÜ’NÜN ANLAMI VE GELECEK HEDEFLERİ

Prof. Dr. Aydın, 11 Haziran Dünya Franchise Günü’nün sektörde elde edilen başarıları kutlamanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Bugünün geleceğe dair yeni hedeflerin belirlendiği bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Aydın, “UFRAD olarak franchising sektörünün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.” dedi. Hedeflerinin, franchising sisteminin yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşması olduğunu belirterek, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini açıkladı.