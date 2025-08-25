Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Manisa’dan Kayseri’ye hareket eden Ufuk A., eski eşi Hatice C.’yi bıçakla ağır yaraladı. Olay, Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta saat 22.00 sularında gerçekleşti. Manisa’da yaşayan Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.’nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında yaşanan tartışma hızla bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında Hatice C., Ufuk A. tarafından bıçaklandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ufuk A.’nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.