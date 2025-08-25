Haberler

Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Manisa’dan Kayseri’ye doğru hareket eden Ufuk A., eski eşi Hatice C.’yi bıçakla ağır yaraladı. Olay, saat 22.00 sularında Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta gerçekleşti. Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de ikamet eden boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geldi ve burada ikili arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SONRASI

Tartışma kısa süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçak darbesi aldı. Olayın ardından, durum bir ihbar ile yetkililere bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS OPERASYONU

Sağlık ekipleri, yaralı kadının ilk müdahalesini yaptıktan sonra Hatice C.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sonrasında, kaçan Ufuk A.’nın yakalanması için polis ekipleri araştırma başlattı.

