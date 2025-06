Ufuk Başar Can, Film Çekmek İstiyor

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Eskişehir’de 28 yaşındaki Ufuk Başar Can, çocukluk hayalini gerçekleştirerek sinema sektörünün birçok önemli dalında görev alıyor. “Şu an hayalim, kendi filmimi çekmek. Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum” diyor. Sinemaya olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren süren Ufuk Başar Can, 2016 yılında bu sektöre adım attı. Reji asistanı olarak başladığı kariyerinde, kısa süre içerisinde yardımcı yönetmen olarak önemli projelerde yer aldı ve bazı projelerde oyunculuk da yaptı.

SİNEMAYLA İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Ufuk Başar Can, sinema ile insanlara bir şeyler anlatma hedefine dikkat çekiyor. “Çocukluktan beri sinema seven bir insanım. Yaklaşık 3-4 yaşından beri her gün 2-3 film izliyordum” diyor. Lisede, “Ben sinemacı olmalıyım” düşüncesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar veren Başar, 2016 yılından itibaren sektördeki yolculuğuna başladı. İlk olarak reji asistanı olarak giriş yaptığı sinema dünyasında, kısa bir zaman sonra yardımcı yönetmenlik görevine terfi etti. Ulusal kanallardaki dizi projeleri ve sinema filmlerinde önemli katkılarda bulundu.

KENDİ FİLMİNİ ÇEKME HAYALİ

Başar, daha önce birkaç projede oyunculuk yaparak 2 başrol de üstlendi. Sinema sektörünün hemen her alanında deneyim kazandığını belirten Başar, “Çünkü ben sinemanın multidisipliner bir alan olduğuna inanıyorum” diyor. Sevdiği işin her alanında çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ufuk Başar Can, “Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu sebeple bu alana yöneldim. Şu an hayalim, kendi filmimi çekmek. Yakın zamanda bir film projem var, onu hayata geçireceğim” şeklinde konuşuyor.