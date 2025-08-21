Ufuk Bayraktar Esnafı Tehdit Etti

OLAYLARIN SERÜVENİ

Beyoğlu’nda oyuncu Ufuk Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla kendisini şikayet eden bir esnafın dükkanına saldırdı. Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen Bayraktar, esnafa tehditte bulunarak yumruk attı. Gözaltına alınan oyuncu, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olay, dün öğle saatlerinde Firuzağa Mahallesi’nde gerçekleşti.

ALKOLLÜ OLDUĞU SÖYLENİYOR

İddiaya göre, 43 yaşındaki Ufuk Bayraktar, geçen hafta yanında 5 kişiyle bir restorana giderek alkol alıp çevreye rahatsızlık verdi. Bir esnaf, durumu polise haber verdi. Şikayetini öğrendikten sonra esnafın iş yerine giden Bayraktar, burada olay çıkarttı. Tehditler savurması ve yumruk atması üzerine esnaf, Bayraktar’dan şikayetçi oldu. Bayraktar’ın tehdit anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak Bayraktar’ı gözaltına aldı. Oyuncu, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, ‘Nitelikli yağma’, ‘Tehdit-hakaret’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Bayraktar, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmekte.

GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİNİN AYDINLATILMASI

Hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Ufuk Bayraktar, yaklaşık bir ay önce restorana gitmiş ve iş yeri sahibiyle sohbet etmiştir. Bayraktar’ın, iş yeri sahibinden ‘Koruma’ adı altında 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu onaylamaması üzerine Bayraktar’ın bir kez daha 10 bin lira talep ettiği iddiaları gündeme geldi.