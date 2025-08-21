Ufuk Bayraktar Tehdit İddiasıyla Gündem

UFUK BAYRAKTAR’IN HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Son günlerde sosyal medyada “Ufuk Bayraktar mekan mı bastı?” ve “Ufuk Bayraktar haraç mı istedi?” soruları yoğun ilgi gördü. Ünlü aktör, son olarak “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filminde yer aldı ve Ezel dizisindeki performansıyla akıllarda kalmıştı. Ancak şu anda, bambaşka bir konuyla gündemde.

TEHDİT İDDİALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İddialara göre, Ufuk Bayraktar, geçen hafta İstanbul Beyoğlu’nda bir restorana giderek işletmeciye “Haftalık 25 bin TL vereceksin” diyerek tehditte bulundu. Olayın ardından birkaç gün içinde tekrar mekana gelen Bayraktar’ın, bu kez talebini 10 bin TL’ye düşürdüğü öne sürülüyor. Görüntülerde ise Bayraktar’ın “Seni vuracağım” şeklinde bağırdığı net bir biçimde duyuluyor. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İddialar ve ortaya çıkan görüntülerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. 43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre, Bayraktar’ın işlemleri hala devam ediyor. Daha önce de benzer bir olayla gündeme gelen ünlü oyuncunun, 2007 yılında karıştığı bir durum nedeniyle yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldığı ve sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.