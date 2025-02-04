Ufuk Kahraman: Bolu, Büyük Bir Camia

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

1’nci lig takımlarından Boluspor, perşembe günü Türkiye Kupası maçında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kahraman, hafta sonu oynadıkları Erokspor maçının 3 puana yaklaşan bir mücadele olduğunu belirterek, “Aslında onun biraz daha üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü oradan alacağımız 3 puan geçirdiğimiz Gençlerbirliği maçını telafi etmesi için büyük bir puan avantajı olacaktı,” dedi. Oynadıkları futbol ve takımın performansından memnun olduğunu vurgulayan Kahraman, “Şu an analizini de yaptık, çok aksiyonlu bir maç olumlu anlamda. Bunu hem kupa maçına hem de hafta sonu oynayacağımız Keçiören maçına yansıtabilirsek, ilerisi için büyük bir avantaj oluşturduğumuzu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA ODAKLANILIYOR

Galatasaray maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kahraman, “Bugün yaptığımız toplantıda Galatasaray maçından daha çok Keçiören maçını konuştuk,” ifadesini kullandı. Galatasaray’ın Türkiye Süper Ligi’nde ve Avrupa’da önemli bir takım olduğunu belirten Kahraman, “Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi, Başakşehir gibi. Tabi ki armamızı Süper Lig’de görmek istiyoruz,” dedi. Boluspor’un da büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan Kahraman, “Tarihimize baktığımızda Galatasaray kadar büyük bir şehriyiz. Onları iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz. İzleyenlere, Bolu halkına, Bolu şehrine ve televizyon karşısında izleyenlere iyi bir futbol sunmak amacımız,” diye devam etti. Ancak, Kahraman için asıl odak noktası, hafta sonu oynanacak Keçiören maçı.