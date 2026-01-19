Ufuk Özkan’a Influenza Teşhisi Konuldu

ufuk-ozkan-a-influenza-teshisi-konuldu

ÜNLÜ OYUNCU UFUK ÖZKAN’A ÜZEN HABER

“Geniş Aile”, “Emret Komutanım” ve “Aile Terbiyesi” gibi popüler projelerde rol almış ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Oyuncunun karaciğer yetmezliğinin ardından influenza teşhisi aldığı öğrenildi.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinde üst solunum yolu enfeksiyonunun başladığını ve influenza testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

DOKTORLAR UYARDI

Umut Özkan, doktorların bu durumun karaciğer yetmezliğini daha da ağırlaştırabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca hastane odasına ziyaretlerin yasaklandığını da sözlerine ekledi.

