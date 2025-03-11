Ufuk Sarıca’nın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

UFUK SARICA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ufuk Sarıca’nın beynine pıhtı attığı ve bu nedenle hastanede acil müdahaleye alındığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirilen Sarıca’nın tedavisi hastanede devam ediyor. Yapılan açıklamada; “Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı öğrendik. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği, beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Süreci takip ediyoruz, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.

UFUK SARICA’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka’nın baş antrenörlüğünü yapmaktadır. Sarıca, 98’i A millî takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giydi. Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen’de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi oldu. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes’te bir yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşma sağladı. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğünü devraldı. Ocak 2017’de Türkiye millî basketbol takımının başına geçti.