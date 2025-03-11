Ufuk Sarıca’nın Sağlık Durumu Sevindirdi

Muğla’da sağlık sorunu yaşayan Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı ve bu durum basketbolseverleri oldukça endişelendirdi. Beyninde pıhtı atması nedeniyle kritik bir dönemden geçen Sarıca, hastanede yapılan hızlı ve etkili müdahale sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Şu an sağlık durumu yakından takip edilen deneyimli antrenörün tedavisi hastanede titizlikle devam ediyor. Sevenleri ve basketbol camiası, Sarıca’nın sağlığına bir an önce kavuşması için dua ediyor.

karşıyakadan gelen duygusal açıklama

Karşıyaka Basketbol Kulübü, eski başantrenörleri Ufuk Sarıca hakkında bir açıklama yaptı: “Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Ufuk Sarıca’nın, Muğla’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığını büyük üzüntüyle öğrendik. Beynine pıhtı atan Sarıca, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisi hastanede devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Bu açıklama, Sarıca’ya duyulan sevginin ve desteğin bir kez daha vurgulanmasını sağladı.

ufuk sarıca kimdir?

13 Haziran 1972 doğumlu Ufuk Sarıca, hem oyuncu hem de antrenör olarak Türk basketboluna önemli katkılarda bulunmuş bir kişilik. Oyunculuk kariyerinde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev alan Sarıca, Efes Pilsen ile birçok başarıya imza attı. Toplamda 187 kez milli formayı giymiş efsane basketbolcu, 98 kez A Milli Takım’da mücadele etti. Antrenörlük kariyerinde ise Beşiktaş, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi büyük kulüplerde görev aldı. 2017 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın başına geçen Sarıca, en son Karşıyaka Basketbol’un başantrenörlüğünü üstleniyordu.