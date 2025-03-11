Ufuk Sarıca Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

UFUK SARICA HASTANEYE KALDIRILDI

Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden Ufuk Sarıca’nın hastaneye kaldırılması, gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Son olarak Karşıyaka Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü yapan deneyimli antrenör, hastaneye kaldırılma nedeni hakkında merak uyandıran detayları ortaya çıkardı. Ufuk Sarıca’nın sağlık durumu nedir? Neden hastaneye kaldırıldığına dair detaylar…

SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

Başarılı antrenör Ufuk Sarıca’nın beynine pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sarıca, doktorların hızlı müdahaleleri sayesinde kritik durumunu atlattı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE OLDU

Ufuk Sarıca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. “Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli; Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi. Beyinde damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi’nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim. Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi’nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım. Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık…”

Ufuk Sarıca’nın hayranları ve spor camiası, antrenörün sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor.