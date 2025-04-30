Ufuk Üniversitesi Sağlık Alanında Yenilikler Sunuyor

UFUK ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ PROJELER TANITILDI

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, ‘Sağlığına Yeni Bir Ufuk’tan Bak’ temasıyla sağlık alanındaki yeni projelerini ve vizyonunu tanıttı. Hastanenin Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, hastanenin sunduğu hizmetler, son dönemdeki yenilikler ve 2025 yılı hedefleri paylaşıldı. Toplantıya, Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, birçok davetli de toplantıda yer aldı.

HASTANELERDE YENİLİKLER YAPILDI

Toplantıda, Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, yapılan yenileme çalışmalarına dair şunları belirtti: “Binalarımızı yenileyerek işe başladık. İlk aşamada Ufuk Üniversitemizin binalarında yenileme gerçekleştirdik. Teknik ve biyomedikal donanımını da güncelledik. Bu yenileme sürecinde toplam 9 bin metrekare alanı renove ettik. Hastane yeniden yapılandırılırken, sürecin devam etmesi büyük bir emek gerektiriyordu, bu nedenle çalışanlara teşekkür ediyorum. Hastanenin tüm alanları, çatıları ve tıbbi gaz altyapısı yenilendi. Bu yenileme projeleri için 432 kişi çalıştı. Ameliyathane ve yoğun bakım alanlarının destekleyen sistemleri de yenilendi. Ayrıca ekipte 135 kişi yer aldı; bunlardan 19’u doktordur. Bu çok ciddi bir atılım yaptığımızı düşünüyorum ve daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

MİRASI CANLANDIRMAK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ufuk Üniversitesi’nin gerçek bir vakıf üniversitesi olduğunu vurgulayarak, “Burayı başka bir yerle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Burada liyakatin işlerlik kazandığı bir yapı var ve biz insanı, vatan sevgisini temel alarak bu günlere geldik. Bu sadece bir binanın yenilenmesi değil, aynı zamanda bir mirasın yeniden hayat bulmasıdır. Hastanemiz geçmişten günümüze yüzlerce kalbe dokunan özverili hizmetler sunmuştur,” şeklinde konuştu.

Eski bakan Veysel Eroğlu ise, “İnşallah daha güzel hizmetler verelim. Hedef, güvenli bir şekilde en muhteşem hastane ve en güzel üniversite olmalı. VATANA, MİLETE FAYDALI GENÇLER YETİŞTİRELİM” dedi ve emeği geçen herkesi kutladı.