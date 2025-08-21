Haberler

Uganda, ABD İle Geçici Anlaşma Yaptı

ANLAŞMA DETAYLARI

Uganda, ABD ile sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek amacıyla ‘geçici’ bir anlaşma sağladı. Uganda Dışişleri Bakanlığı’nın Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, bu gelişmeyi kamuoyuna açıkladı. Anlaşma, ülkelerine geri dönmek istemeyen veya bu konuda kaygı duyan kişileri kapsıyor. Ancak sıkı koşullara sahip olan bu anlaşma, ‘sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları’ içermiyor.

PREFERS AFRICA

Waiswa, Uganda’nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden gelen kişilerin transfer edilmesini tercih ettiğini belirtti. Bu yaklaşım, ülkenin sığınmacıları kabul etme politikasında Afrika odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor.

