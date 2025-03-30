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Uganda’da Mpox Salgını Can Almaya Devam Ediyor

UĞANDA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Uganda’da Temmuz 2024’ten bu yana M çiçeği virüsü (mpox) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye ulaştı. Uganda Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 13 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiğini ve salgın nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, M çiçeği virüsü vaka sayısının 4 bin 810’a çıktığı ifade edildi. Böylece, salgın sürecinde kaydedilen ölüm sayısının 37’ye yükseldiği kaydedildi.

EN YÜKSEK BULAŞ ORANI GENÇ YETİŞKİNLERDE

Açıklamada, vaka sayılarında belirgin bir artış eğiliminin gözlemlendiği ve en yüksek bulaş oranının, kentsel alanlarda yaşayan genç yetişkinler arasında görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA), Uganda’ya M çiçeği virüsü ile mücadele amacıyla 10 bin doz aşı göndermişti.

BULAŞ YOLLARI VE BELİRTİLERİ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf ve havlu gibi eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşma riskini artıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Virüs, vücuda girdikten sonraki 5 ila 21 gün içinde belirtilerini göstermeye başlıyor. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar gibi belirtiler gözlemleniyor.

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