Uganda Ordusu, Güney Sudan’a Gıda Gönderdi

UGANDA ORDUSU GIDA YARDIMI GÖNDERİYOR

Uganda ordusu, Güney Sudan’ın Yukarı Nil eyaletindeki farklı noktalarına 600 ton temel gıda malzemesi havadan ulaştırdı. Ordu Sözcü Vekili Chris Magezi, cumartesi günü telefonla yaptığı açıklamada, Uganda Halk Savunma Hava Kuvvetleri’nin Juba Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçaklarla uluslararası ortaklardan alınan insani yardımları Ulang ve Nasir ilçelerinde zor durumdaki bölgelere bıraktığını ifade etti.

NASIL BİR DURUM YAŞANDI?

Mart ayında, Nasir bölgesinde Güney Sudan Halk Savunma Güçleri ile milis grubu Beyaz Ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Hükümet, Beyaz Ordu’nun Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki Sudan Muhalefetteki Halk Kurtuluş Hareketi ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Machar şu anda başkent Juba’da ev hapsinde bulunuyor.

AÇIKLAMA HAZIRLADI

Magezi, hava kuvvetlerinin, yılın başlarında patlak veren silahlı şiddet olaylarının ardından bu bölgeden yerinden edilmiş binlerce insanın kıtlık koşullarında yaşadığı zor duruma acil gıda yardımlarını ulaştırmak için etkin rol oynadığını belirtti. Uganda ordusu, Güney Sudanlı yetkililerin talebi üzerine Juba’nın güvenliğini sağlamak amacıyla geri bölgede güvenlik operasyonlarına destek vermek için mart ayında keşif gücü konuşlandırmıştı.

GÜVENLİK DURUMU İYİLEŞİYOR

Magezi, Juba çevresindeki güvenlik durumunun o tarihten bu yana istikrara kavuştuğunu ifade ederek, gerilimin azalmasıyla birlikte yabancı misyonların ve işletmelerin yeniden faaliyete geçtiğini ve ticaretin tekrar başlaması ile olumlu gelişmelerin yaşandığını vurguladı.