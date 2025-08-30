Uğur Ayaz, Sağlık İçin Yardım Bekliyor

DURUMUN AÇIKLAMASI VE SORUNLAR

Diyarbakır’da yaşayan Uğur Ayaz, 5 yaşında geçirdiği havale sonucu çene yapısında bozulmalar yaşadı. 21 yıldır hastane kapılarını aşındıran Ayaz, sağlığına kavuşmayı hayal ediyor. 26 yaşındaki genç, Bağlar ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve geçirdiği havaleden sonra ameliyat olabilmek için gerekli olan 600 bin lirayı bulmakta zorluk çekiyor. Uğur, konuşma zorluğu yaşıyor, çene eklem protezine ihtiyaç duyuyor ve yemek yerken, uyumakta zorluk çekiyor. “Yıllardır süren rahatsızlığımdan dolayı artık ameliyatımın son aşamasındayım. Maddi bölümü karşılayamadığım için ameliyat olamıyorum. Ben de her insan gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamak istiyorum” diyor.

SOSYAL HAYATTAKİ ZORLUKLAR

Ameliyat sonrası 2. defa sağlığına kavuşamayan Uğur, his kaybı yaşadığını belirtiyor. Bu durum, istemeden ağzından salyaların gelmesine ve yemek dökülmelerine yol açıyor. Ayaz, “Bu rahatsızlığımdan dolayı arkadaş çevreme giremiyorum. Utangaç bir tavır sergiliyorum. İnsan içine çıkmakta zorlanıyorum. Toplum içerisinde konuşamıyor ve yemek yiyemiyorum. Gece yatarken nefes alıp, vermekte zorlanıyorum. Yardımlarınızı bekliyor ve en kısa sürede sağlığıma kavuşmayı istiyorum” diyor.

AİLENİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Uğur Ayaz’ın babası Metin Ayaz, depremzede bir aile olduklarını ve şeker ile psikiyatri hastası olduğunu ifade ediyor. Metin Ayaz, “Oğlumun çenesi küçükken geçirdiği ateşli hastalık yüzünden kilitlendi. Yıllarca tedavi ettirmek için İstanbul’a, Ankara, İzmir’e gittim. Defalarca ameliyat olmalarına rağmen bir türlü sonuç alamadım. Cumhurbaşkanımız yardımcı oldu, ama hala son bir ameliyatı kalmış durumda. Eğer bu ameliyat olursa sağlığına kavuşacak, ama biz bu ücreti karşılayamayacak durumdayız. Ben çalışamıyorum, engelli bir vatandaşım, depremzede bir vatandaşım” şeklinde konuşuyor.

SOSYALLEŞME ZORLUKLARI VE YARDIM TALEBİ

Baba Ayaz, oğlunun sosyalleşmesinde yaşadığı güçlükleri dile getiriyor: “Ameliyat olmadan çıkarılmayan teller, oğlumun yemek yemesinde ve konuşmasında zorluk çekmesine neden oluyor. Utanıyor, yaşı 26, evli; kendini ifade edemiyor. Bu durumu görmek bir baba olarak beni çok üzgün hissettiriyor. Oğlumun tedavisi için gereken küçük bir meblağ bizim için büyük bir yük durumunda. Sizden ricam, Allah rızası için bize yardım edin.” Prof. Dr. Celal Çandırlı, çene eklem protezinin maliyetinin 600 bin lira olduğunu bildiriyor.