Uğur Balkuv İflas Eşiğinde, Konkordato Süreci Başladı

Uğur Balkuv iflasın eşiğine geldi

Türk tekstil devi Uğur Balkuv, ödeme sorunları nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Şirket, yıllardır uluslararası tekstil pazarında önemli bir tedarikçi konumundaydı ve Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi ünlü markalara ürün sağlıyordu. Ancak son dönemlerde yaşadığı finansal zorluklar sonucunda konkordato talebinde bulundu. Yargı süreci için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi devreye girdi ve şirkete üç aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, konkordato denetmeni olarak üç kişi atadı.

Duruşmanın tarihi belirlendi

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca, mahkeme kararında belirtilen ifadelere göre, şirketin konkordato ilanının gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı bulunduğu vurgulandı. Kararda “Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi hükmünce ilan olunur.” ifadeleri yer aldı.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alıyor

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Uğur Balkuv firması, bölgedeki en büyük tekstil ürünleri fabrikalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, üretim kapasitesi ve kalitesi ile başta Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ve Timberland gibi global markalara tekstil ürünleri tedarik etmekteydi. Bu zorlu süreç, şirketin geleceğini belirleyici bir aşama olarak dikkat çekiyor.