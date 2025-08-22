Uğur Demiröz, Rusya’da yakalandı

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RUSYA’DA YAKALANDI

Samsun’da karıştığı suç örgütü ve cinayet olayları nedeniyle kırmızı bültenle aranan “Demirözler Suç Örgütü” lideri Uğur Demiröz, Rusya’daki yakalanmasının ardından Samsun’a getirildi ve mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında Atakum’daki bir bar önünde Yalçın Cerrah’ın ve 2024 yılında Canik ilçesindeki sanayi sitesinde Asım Cerrah’ın öldürülmesi olaylarının planlayıcısı olan Uğur Demiröz’ün izini sürdü.

RUSYA’DAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Demiröz, İnterpol Daire Başkanlığı desteğiyle Rusya’da (Abhazya) yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Özel bir uçakla Trabzon’a gelen Uğur Demiröz, burada Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun KOM Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde, her iki cinayetin de örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği belirlendi. Uğur Demiröz’ün aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı, bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkûm olduğu tespit edildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Uğur Demiröz, Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında 2 ayrı cinayet davasının görüldüğü Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Uğur Demiröz, “cinayet ve örgüt liderliği” suçlarından iki davadan mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.